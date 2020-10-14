«Монреаль» подписал двухлетний контракт с вратарём Алленом на $ 5,75 млн

«Монреаль Канадиенс» подписал контракт с вратарём Джейком Алленом, сообщается на официальном сайте «Хабс».



Соглашение подписано на два года. В среднем за сезон 30-летний Аллен будет получать $ 2,875 млн. Общая сумма сделки составит $ 5,75 млн.



Напомним, в начале сентября голкипер был обменян в «Монреаль» из «Сент-Луис Блюз».



В минувшем сезоне Аллен в 21 встрече регулярного чемпионата одержал 12 побед, пропустил 48 шайб, отражая за матч 92,7% броска при коэффициенте надёжности 2,15. В плей-офф в четырёх матчах одержал две победы и отразил 93,5% броска при надёжности 1,89.



Напомним, «Сент-Луис» выбыл из плей-офф на стадии 1/4 финала конференции. Команда проиграла «Ванкуверу Кэнакс» в шести встречах (2-4).

«Сент-Луис» обменял Джейка Аллена в «Монреаль»