Панарин — о критиках видеоигр: эти люди просто «мамонты»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал об увлечении киберспортом.

«Одна из моих главных задач сейчас — правильно распределить мои финансы. От этого и стали отталкиваться. Рассматривали разные направления. Начали банально с булочных, но там очень большая конкуренция, и лично мне было не так интересно заниматься этим. Мы проанализировали рынок и поняли, что киберспорт сильно развивается. В будущем киберспортсмены будут намного популярнее обычных спортсменов и певцов. Раньше я скептически относился ко всем этим играм, а сейчас начал углубляться, посмотрел турниры по «Контрстрайку»… Ребята испытывают те же эмоции, что и обычные спортсмены. Круто, если это их делает счастливыми.

Я стараюсь себя дисциплинировать в этом плане. Мне ещё точно шесть лет играть за «Рейнджерс». После мне будет уже 35 лет… Я вряд ли сгожусь для киберспортсмена. Хотя не знаю, есть ли вообще какие-то ограничения по возрасту. После определённого возраста реакция замедляется. Но, думаю, правила те же, что и в хоккее. Если ты показываешь уровень, можешь играть до 80. Так что если я и играю, то иногда для удовольствия. Мне нравится «Контрстрайк», FIFA и UFC.

Многие люди критикуют видеоигры? Я думаю, что эти люди просто «мамонты». Я не вижу никакого смысла спорить с ними и что-то им доказывать. Пусть они живут своей жизнью и получают удовольствие от закатов и рассветов. Многие из них думают, что в играх есть что-то неправильное. Но если человек получает счастье от этого, почему он не может играть весь день? Другой вопрос, что ждёт его потом, если он не станет киберспортсменом и не сможет войти в нормальное общество. Это плохо. Для этого в будущем мы хотим развивать школы, так же как я когда-то приехал в интернат в Подольск. У людей будет своя киберарена, рядом школа, стадион по физической подготовке. Если у тебя всё подтянуто в спорте и образовании, тогда ты получаешь доступ к кибериндустрии и можешь тренироваться. Когда родители будут отдавать своих детей в эту индустрию, они будут понимать, что их ребенку не просто дают наркотик в виде игр, а следят за ним. Даже если у ребенка не получится в киберспорте, у него будет образование и здоровье. Думаю, они будут даже здоровее обычных спортсменов. Всё-таки у нашего организма идёт выхолащивание, а у них будет правильная физкультура для здоровья. Так что, мне кажется, в киберспорте нет ничего плохого, только плюсы», — цитирует Панарина Sport24.

28-летний Панарин, подписавший летом 2019 года семилетний контракт с «Рейнджерс» на сумму $ 81,5 млн, является лучшим бомбардиром клуба с 95 (32+63) очками в 69 матчах минувшего сезона НХЛ, с коэффициентом полезности «+36» при 20 минутах штрафного времени.