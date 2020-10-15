В США машина для заливки льда загорелась во время работы

В региональном ледовом комплексе Билла Грея в американском Рочестере перед тренировкой детской команды загорелся ледовый комбайн во время заливки льда.

В сети опубликовано видео, на котором водитель увёл машину с площадки, несмотря на вспыхнувшее пламя. Во время инцидента хоккеисты находились вне льда, поэтому никто не пострадал.

Что касается причин произошедшего, то очевидцы утверждают, что из шланга, расположенного в задней части ледового комбайна, начала вытекать гидравлическая жидкость. Вскоре после этого шланг загорелся. Об этом говорится в заявлении регионального ледового комплекса.

Фрэнк Замбони — изобретатель из США, наиболее известный благодаря изобретению ресурфейсера (ледового комбайна), служащего для заливки льда на катках. Его фамилия стала торговой маркой подобных машин.