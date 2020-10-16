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Матчи между «Ак Барсом» и «Барысом» будут посвящены проблеме сокращения популяции барсов

Матчи между «Ак Барсом» и «Барысом» будут посвящены проблеме сокращения популяции барсов
Хоккей / КХЛ 0

Матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Барысом» будут посвящены проблеме сокращения популяции снежных барсов, сообщается на официальном сайте казанского клуба.

Первая очная встреча команд в нынешнем сезоне состоится в Казани сегодня, 16 октября. Спустя неделю, 23 октября, – в Международный день снежного барса – команды сыграют в Нур-Султане.

Сотрудничество двух клубов направлено на привлечение внимания к проблеме исчезающего вида и сбора средств для изучения популяции снежных барсов. 16 октября в «Татнефть Арене» будут организованы тематические активности: в фойе появится специальная фотозона, во время матча можно будет внести пожертвование заповеднику, болельщики получат головные уборы в виде барсов, а на форму команд нанесут специальный шеврон.

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