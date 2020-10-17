Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Оттава» продлила контракт с латвийским форвардом Балцерсом

«Оттава» продлила контракт с латвийским форвардом Балцерсом
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» объявил на своём официальном сайте о подписании нового контракта с форвардом Рудолфсом Балцерсом. Соглашение с 23-летним латвийцем рассчитано на один год и носит двухсторонний характер. Годовая зарплата игрока в НХЛ составит $ 735 тыс., в АХЛ — $ 70 тыс.

Балцерс в сезоне-2019/2020 в 15 матчах за основную команду «Оттавы» забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи при показателе полезности «–2» и отсутствии штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке 12 минут 8 секунд за матч.

За фарм-клуб «Оттавы» в Американской хоккейной лиге Балцерс отыграл 33 встречи, записав на свой счёт 36 (16+20) очков при показателе полезности «+20».

Балцерс выступал за норвежский клуб «Ставангер» и провёл несколько сезонов в различных лигах Северной Америки. В активе игрока — выступления за сборную Латвии.

Евгений Дадонов подписал трёхлетний контракт с «Оттавой» на $ 15 млн
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020