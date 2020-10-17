«Оттава» продлила контракт с латвийским форвардом Балцерсом

Клуб Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» объявил на своём официальном сайте о подписании нового контракта с форвардом Рудолфсом Балцерсом. Соглашение с 23-летним латвийцем рассчитано на один год и носит двухсторонний характер. Годовая зарплата игрока в НХЛ составит $ 735 тыс., в АХЛ — $ 70 тыс.
Балцерс в сезоне-2019/2020 в 15 матчах за основную команду «Оттавы» забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи при показателе полезности «–2» и отсутствии штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке 12 минут 8 секунд за матч.
За фарм-клуб «Оттавы» в Американской хоккейной лиге Балцерс отыграл 33 встречи, записав на свой счёт 36 (16+20) очков при показателе полезности «+20».
Балцерс выступал за норвежский клуб «Ставангер» и провёл несколько сезонов в различных лигах Северной Америки. В активе игрока — выступления за сборную Латвии.
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