«Оттава» продлила контракт с латвийским форвардом Балцерсом

Клуб Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» объявил на своём официальном сайте о подписании нового контракта с форвардом Рудолфсом Балцерсом. Соглашение с 23-летним латвийцем рассчитано на один год и носит двухсторонний характер. Годовая зарплата игрока в НХЛ составит $ 735 тыс., в АХЛ — $ 70 тыс.

Балцерс в сезоне-2019/2020 в 15 матчах за основную команду «Оттавы» забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи при показателе полезности «–2» и отсутствии штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке 12 минут 8 секунд за матч.

За фарм-клуб «Оттавы» в Американской хоккейной лиге Балцерс отыграл 33 встречи, записав на свой счёт 36 (16+20) очков при показателе полезности «+20».

Балцерс выступал за норвежский клуб «Ставангер» и провёл несколько сезонов в различных лигах Северной Америки. В активе игрока — выступления за сборную Латвии.