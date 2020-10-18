Сын главного тренера «Нефтехимика» забил «Трактору» после грубой ошибки Вилла

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Трактор» принимает «Нефтехимик». В ходе первого периода впереди гости — 1:0.

Счёт был открыт после грубой ошибки голкипера «Трактора» Романа Вилла. Чешский голкипер выкатился за ворота, чтобы остановить шайбу, пущенную по борту. Однако шайба перескочила через клюшку Вилла и оказалась под контролем форварда «Нефтехимика» Тимура Шарифьянова.

21-летний Шарифьянов моментально переправил игровой снаряд на Дэниэла Буцаева, который и отправил шайбу в ворота. 19-летний форвард является сыном главного тренера нижнекамской команды Вячеслава Буцаева.

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