Сын главного тренера «Нефтехимика» забил «Трактору» после грубой ошибки Вилла
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Трактор» принимает «Нефтехимик». В ходе первого периода впереди гости — 1:0.
Счёт был открыт после грубой ошибки голкипера «Трактора» Романа Вилла. Чешский голкипер выкатился за ворота, чтобы остановить шайбу, пущенную по борту. Однако шайба перескочила через клюшку Вилла и оказалась под контролем форварда «Нефтехимика» Тимура Шарифьянова.
21-летний Шарифьянов моментально переправил игровой снаряд на Дэниэла Буцаева, который и отправил шайбу в ворота. 19-летний форвард является сыном главного тренера нижнекамской команды Вячеслава Буцаева.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
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