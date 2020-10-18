Бодров: на Дацюка надо равняться всем без исключения — и молодым, и ветеранам
Защитник «Автомобилиста» Денис Бодров поделился мнением о значимости Павла Дацюка для команды и охарактеризовал главного тренера Билла Питерса.
«Травмы не было, просто переболел гриппом. Никакого коронавируса. У нас хорошая команда, все игроки мастеровитые, каждый вносит лепту в общий результат, забивая голы и отдавая передачи. Так что это заслуга всех ребят, которые выходят на лед разыгрывать лишнего.
Кто наставник молодёжи в нашей команде? Надо спрашивать молодых. За себя говорить не буду, но на таких игроков, как Павел Дацюк, надо равняться всем без исключения — и молодым, и ветеранам. Охарактеризовать Питерса? Очень эмоциональный, импульсивный и энергичный», – приводят слова Бодрова «Известия».
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