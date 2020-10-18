ЦСКА — «Динамо» М: голкипер Ларс Юханссон впервые в сезоне попал в заявку «армейцев»

ЦСКА и московское «Динамо» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Москве на «ЦСКА Арене». Встреча состоится сегодня, 18 октября, начало — в 17:00 мск.
Впервые в сезоне в заявку столичных «армейцев» включён шведский голкипер Ларс Юханссон.
ЦСКА:
Шарыченков (Юханссон);
Рыков — Робинсон, Слепышев — Кемпе — Голдобин;
Дальбек — Саморуков, Мамин — Шалунов — Окулов;
Киселевич — Сергеев, Локтионов — Андронов — Карнаухов;
Науменков, Мингачёв, Коростелёв — Светлаков — Соркин.
«Динамо»:
Бочаров (Кузнецов);
Хиетанен — Чайковски, Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин;
Миронов — Сергеев, Тарасов — Линдберг — Пулккинен;
Зайцев — Григорьев, Панкратов — Ефремов — Кулёмин:
Волков, Круглов, Муранов — Игумнов — Брызгалов.
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