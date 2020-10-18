ЦСКА — «Динамо» М: голкипер Ларс Юханссон впервые в сезоне попал в заявку «армейцев»

ЦСКА и московское «Динамо» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Москве на «ЦСКА Арене». Встреча состоится сегодня, 18 октября, начало — в 17:00 мск.

Впервые в сезоне в заявку столичных «армейцев» включён шведский голкипер Ларс Юханссон.

ЦСКА:

Шарыченков (Юханссон);

Рыков — Робинсон, Слепышев — Кемпе — Голдобин;

Дальбек — Саморуков, Мамин — Шалунов — Окулов;

Киселевич — Сергеев, Локтионов — Андронов — Карнаухов;

Науменков, Мингачёв, Коростелёв — Светлаков — Соркин.

«Динамо»:

Бочаров (Кузнецов);

Хиетанен — Чайковски, Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин;

Миронов — Сергеев, Тарасов — Линдберг — Пулккинен;

Зайцев — Григорьев, Панкратов — Ефремов — Кулёмин:

Волков, Круглов, Муранов — Игумнов — Брызгалов.