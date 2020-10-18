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«Северсталь» прервала победную серию «Автомобилиста»

«Северсталь» прервала победную серию «Автомобилиста»
Хоккей / КХЛ 0

«Северсталь» обыграла екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась со счётом 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) в пользу подопечных Андрея Разина.

Шайбы в составе победителей забросили Александр Петунин и Кирилл Капустин. Голкипер хозяев Владислав Подъяпольский отразил 28 бросков. Единственный гол у «Автомобилиста» забил Станислав Бочаров.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, прервалась трёхматчевая победная серия екатеринбургского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 21 октября дома встретится с ХК «Сочи», а «Автомобилист» 22 октября в Нижнекамске — с местным «Нефтехимиком».

КХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Петунин (Тихонов, Афанасьев) – 06:44' (5x5)   1:1 Бочаров (Мэйсек, Дацюк) – 12:39' (5x5)   2:1 Капустин (Няттинен) – 14:32' (5x4)
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