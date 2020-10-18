«Северсталь» прервала победную серию «Автомобилиста»

«Северсталь» обыграла екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась со счётом 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) в пользу подопечных Андрея Разина.

Шайбы в составе победителей забросили Александр Петунин и Кирилл Капустин. Голкипер хозяев Владислав Подъяпольский отразил 28 бросков. Единственный гол у «Автомобилиста» забил Станислав Бочаров.

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Таким образом, прервалась трёхматчевая победная серия екатеринбургского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 21 октября дома встретится с ХК «Сочи», а «Автомобилист» 22 октября в Нижнекамске — с местным «Нефтехимиком».