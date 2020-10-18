Загидулин, Любушкин и Чехович будут играть в клубах КХЛ до начала сезона в Америке

Как стало известно «Чемпионату», голкипер «Калгари Флэймз» Артём Загидулин, защитник «Аризоны Койотс» Илья Любушкин и форвард «Сан-Хосе Шаркс» Иван Чехович в ближайшее время перейдут в клубы Континентальной хоккейной лиги.

Загидулин перейдёт в магнитогорский «Металлург», Любушкин — в ярославский «Локомотив», а Чехович пополнит состав нижегородского «Торпедо». Хоккеисты подпишут контракты до начала тренировочных лагерей в НХЛ.

25-летний Загидулин в сезоне-2019/2020 выступал за фарм-клуб «Калгари» в Американской хоккейной лиге. Он принял участие в 30 матчах, отражая 89,8% бросков по воротам. За основную команду «Калгари» голкипер не провёл ни одной встречи.

В минувшем сезоне 26-летний Любушкин провёл за «Аризону» 51 встречу в регулярном чемпионате НХЛ, отметившись 4 результативными передачами и заработав показатель полезности «+4».

21-летний Чехович сезон-2019/2020 провёл в АХЛ в «Сан-Хосе Барракуда». Принял участие в 42 встречах, набрав 12 (4+8) очков при показателе полезности «-5».