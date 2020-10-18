Загидулин, Любушкин и Чехович будут играть в клубах КХЛ до начала сезона в Америке

Как стало известно «Чемпионату», голкипер «Калгари Флэймз» Артём Загидулин, защитник «Аризоны Койотс» Илья Любушкин и форвард «Сан-Хосе Шаркс» Иван Чехович в ближайшее время перейдут в клубы Континентальной хоккейной лиги.
Загидулин перейдёт в магнитогорский «Металлург», Любушкин — в ярославский «Локомотив», а Чехович пополнит состав нижегородского «Торпедо». Хоккеисты подпишут контракты до начала тренировочных лагерей в НХЛ.
25-летний Загидулин в сезоне-2019/2020 выступал за фарм-клуб «Калгари» в Американской хоккейной лиге. Он принял участие в 30 матчах, отражая 89,8% бросков по воротам. За основную команду «Калгари» голкипер не провёл ни одной встречи.
В минувшем сезоне 26-летний Любушкин провёл за «Аризону» 51 встречу в регулярном чемпионате НХЛ, отметившись 4 результативными передачами и заработав показатель полезности «+4».
21-летний Чехович сезон-2019/2020 провёл в АХЛ в «Сан-Хосе Барракуда». Принял участие в 42 встречах, набрав 12 (4+8) очков при показателе полезности «-5».
- 18 октября 2020
-
23:00
-
22:52
-
22:36
-
21:46
-
21:30
-
21:21
-
20:25
-
20:10
-
20:07
-
19:54
-
19:52
-
19:49
-
19:44
-
19:35
-
19:29
-
19:14
-
19:10
-
18:54
-
18:44
-
18:36
-
17:55
-
17:40
-
16:52
-
16:40
-
16:30
-
15:41
-
15:15
-
14:52
-
14:40
-
14:16
-
13:57
-
13:25
-
13:00
-
12:38
-
12:31