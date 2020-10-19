«Сибирь» и тренер вратарей Яри Каарела расторгли контракт по соглашению сторон

Хоккейный клуб «Сибирь» и тренер вратарей Яри Каарела прекратили сотрудничество по соглашению сторон, сообщается на официальной странице новосибирской команды в социальной сети «ВКонтакте».



61-летний финский специалист стал тренером вратарей «Сибири» минувшим летом.



Напомним, что в нынешнем сезоне в адрес голкиперов новосибирской команды следует много критики из-за частых результативных ошибок.



В бытность игрока Яри выступал в Финляндии и Северной Америке. Тренерскую карьеру начал в 1992 году во второй лиге Финляндии в качестве главного тренера. Через два года перешёл в лигу рангом выше и стал ассистентом в команде ХИФК, где проработал восемь лет. В этот же период Каарела получил приглашение в сборную Финляндии и принял участие в Олимпийских играх 1998 года и шести чемпионатах мира. С 2002 по 2010 годы был тренером вратарей в финском клубе ХПК.



Сезон-2010/2011 стал для него первым в КХЛ: Яри начинал свою работу в «Локомотиве», а продолжил в Магнитогорском «Металлурге». После этого он провёл сезон в «Атланте», два сезона в ЦСКА и один в СКА. С 2017 по 2020 год являлся тренером вратарей ХК «Сочи». С сезона-2016/2017 работает в штабе сборной Беларуси.

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