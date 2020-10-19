Вайсфельд: если Панин нарушил правила, то надо за любое касание головы давать «5+20»

Бывший генменеджер клубов КХЛ, эксперт КХЛ ТВ и «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд прокомментировал эпизод встречи между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» с нанесением травмы форварду омичей Сергею Шумакову.
«С моей точки зрения, Панин не нарушал правил, это был идеальный силовой приём, так учат детей играть в хоккей. А что он должен был делать в этой ситуации? Сказать: проезжай на пятак, забивай нам гол?
Шумаков тоже всё делал правильно — вылезал на ворота, обострял ситуацию. Но и Панин всё делал правильно — защищал ворота, прижал руки, не делал больше двух шагов, не прыгал, удар был не снизу вверх, а сверху вниз. СДК квалифицировал действия Панина как атаку в голову, а какими аргументами они руководствовались при принятии этого решения, я не знаю.
С точки зрения судей, это чистый силовой, а СДК считает, что здесь были нарушены правила. Если это атака в голову, то я плохо разбираюсь в этой игре. Тогда против игрока, низко опустившего голову, силовые приёмы надо вообще запретить.
СДК должен оценивать степень нарушения, если оно есть. А было нарушение или нет, должен решать судейский комитет. Если это нарушение, тогда нужно менять правила и за любое касание головы давать «5+20», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
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