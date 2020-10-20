Дадонов назвал «Оттаву» идеальным для себя вариантом

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» Евгений Дадонов рассказал, почему решил подписать контракт именно с канадским клубом.

«Когда открылся рынок свободных агентов, пошли звонки от разных команд. С представителями многих клубов я говорил лично.



Поступала разная информация от агента, нужно было все послушать. Разложить по полочкам, подумать, взвесить. С одними клубами шли легче переговоры, с кем-то они затянулись.



Да, я подписал контракт не в первый же день рынка. Но выбрал «Оттаву», решив, что для меня это будет лучший вариант.



Изначально я думал подписать такой договор, чтобы он был как можно более длинным. Но, пообщавшись с агентом и посмотрев на рынок в этом году, я понял, что на срок контракта смотреть не стоит. Важнее стали другие факторы. И тогда я решил, что три года – это нормально», — сказал Дадонов в интервью официальному сайту НХЛ.