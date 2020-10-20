Михайлов: ЦСКА не устаёт давать шансы Голдобину, но пока видим в основном авансы

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал победу ЦСКА в матчах регулярного чемпионата КХЛ со СКА (3:1) и московским «Динамо» (2:1).
«С одноклубниками из Питера не очень удалось начало, пошли удаления, но второй период, когда ЦСКА доминировал, всё расставил по местам. СКА попытался сыграть в открытый, скоростной хоккей, но ЦСКА такой стиль, в общем-то, удобен, что мы и увидели на табло.
В матче с «Динамо» «армейцам» Москвы было сложнее, чем со СКА. Бело-голубые предложили более силовой и закрытый хоккей, многое оказалось построено на единоборствах. В результате очень плотная игра и небольшое количество голевых моментов. Тяжёлая победа за счёт лучшей реализации.
Для меня открытием этого сезона ЦСКА становится вратарь Шарыченков. Не ожидал, что он сможет так заменить Юханссона. Да, иногда бывают «пенки», но в целом в его исполнении надёжная и стабильная игра. Посмотрим, что будет дальше.
Тренерский штаб не устаёт давать шансы Голдобину, ставит его в первые звенья. Молодой форвард, вернувшийся из Северной Америки, старается, но пока мы видим в основном авансы. Нужно добавлять игровой конкретики», — цитирует Михайлова Russia-Hockey.
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