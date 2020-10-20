Михайлов: ЦСКА не устаёт давать шансы Голдобину, но пока видим в основном авансы

Восемь игроков, проваливших старт сезона КХЛ на Западе. От них вреда больше, чем пользы

Без главного приобретения московского «Динамо» в межсезонье здесь обойтись не могло. Дмитрий Кагарлицкий и сам не скрывает разочарования.