Источник: «Магнитка» временно осталась уже без 10 игроков основного состава

Магнитогорский «Металлург» продолжает нести потери в составе из-за коронавируса, сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Первично положительные результаты на коронавирус пришли у защитников Михаила Пашнина и Артёма Минулина, а также у нападающего первой тройки Максима Карпова. Таким образом, уральцы остались уже без 10 игроков основного состава, которые не полетели в поездку по маршруту Москва (Мытищи) – Череповец.

Ранее магнитогорский клуб на время потерял нападающих Николая Прохоркина, Юхо Ламмикко, Богдана Потехина, Никиту Рожкова и Егора Коробкина, а также двух основных голкиперов команды Юхо Олкинуору и Василия Кошечкина.

Завтра, 21 октября, команда Ильи Воробьёва проведёт гостевой матч с «Куньлунь Ред Стар».