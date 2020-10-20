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Источник: «Магнитка» временно осталась уже без 10 игроков основного состава

Источник: «Магнитка» временно осталась уже без 10 игроков основного состава
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» продолжает нести потери в составе из-за коронавируса, сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Первично положительные результаты на коронавирус пришли у защитников Михаила Пашнина и Артёма Минулина, а также у нападающего первой тройки Максима Карпова. Таким образом, уральцы остались уже без 10 игроков основного состава, которые не полетели в поездку по маршруту Москва (Мытищи) – Череповец.

Ранее магнитогорский клуб на время потерял нападающих Николая Прохоркина, Юхо Ламмикко, Богдана Потехина, Никиту Рожкова и Егора Коробкина, а также двух основных голкиперов команды Юхо Олкинуору и Василия Кошечкина.

Завтра, 21 октября, команда Ильи Воробьёва проведёт гостевой матч с «Куньлунь Ред Стар».

«Магнитка» временно осталась без шести игроков основного состава
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