«Монреаль» заключил контракт новичка с защитником Кайденом Гюле

Клуб Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» объявил о подписании контракта новичка с канадским защитником Кайденом Гюле. Контракт 18-летнего хоккеиста с клубом рассчитан на три года.

«Канадиенс» выбрали Гюле в первом раунде драфта НХЛ в 2020 году под 16-м номером. Минувший сезон защитник провёл в составе клуба Западной хоккейной лиги «Принц Альберт». В 64 матчах регулярного чемпионата он набрал 40 (11+29) очков при показателе полезности «+23» и 56 минутах штрафа.

Напомним, канадский клуб продлил контракт с 28-летним нападающим Бренданом Галлахером. Новый контракт подписан сроком на шесть лет и будет действовать до окончания сезона-2026/2027. Согласно новому соглашению форвард заработает $ 39 млн ($ 6,5 млн в год).