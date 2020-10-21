КХЛ объяснила перенос матчей рижского «Динамо» договорённостями между командами

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте организации объяснила, почему рижскому «Динамо» разрешили перенести на другие даты матчи регулярного чемпионата.

«Лига согласовала латвийскому клубу переносы матчей на более поздний срок при условии договорённости с соперниками по финансовым условиям о проведении двух отменённых матчей чемпионата в другие дни.

По решению властей Латвии все команды клубной системы «Динамо» Рига отправлены на карантин. Руководствуясь полученной от ХК «Динамо» (Рига) информацией о невозможности участия игроков как основной, так и молодёжной команды в ближайших матчах, КХЛ приняла решение об отмене игр латвийского клуба с «Витязем» (17 октября) и «Металлургом» (19 октября).

В настоящее время «Динамо» (Рига) ведёт переговоры с соперниками о новых датах проведения матчей на условиях частичной компенсации расходов на их организацию», — сказано в заявлении КХЛ.

Вчера, 20 октября, КХЛ также объявила о переносе матчей рижского «Динамо» с «Авангардом» и московским «Динамо».