КХЛ объявила о переносе матчей рижского «Динамо» с «Авангардом» и московским «Динамо»
Континентальная хоккейная лига объявила о переносе выездных матчей рижского «Динамо» в регулярном чемпионате с «Авангардом» и московским «Динамо», которые должны были состояться 22 и 24 октября соответственно.
В соответствии со статьей 55 Спортивного регламента КХЛ и по согласованию с клубами, лига приняла решение о назначении новых дат проведения матчей регулярного чемпионата:
- №218 «Авангард» — «Динамо» (Рига) состоится 23 января 2021 года;
- №227 «Динамо» (Москва) – «Динамо» (Рига) состоится 25 января 2021 года.
Ранее председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис заявил, что у команды продолжается карантин из-за коронавируса. В настоящий момент «Динамо» занимает последнее место в турнирной таблице КХЛ. В активе рижского клуба семь очков после 13 матчей.
Карантин рижского «Динамо» продлён. Не будет матчей с «Авангардом» и московским «Динамо»
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