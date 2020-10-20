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КХЛ объявила о переносе матчей рижского «Динамо» с «Авангардом» и московским «Динамо»

КХЛ объявила о переносе матчей рижского «Динамо» с «Авангардом» и московским «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Континентальная хоккейная лига объявила о переносе выездных матчей рижского «Динамо» в регулярном чемпионате с «Авангардом» и московским «Динамо», которые должны были состояться 22 и 24 октября соответственно.

В соответствии со статьей 55 Спортивного регламента КХЛ и по согласованию с клубами, лига приняла решение о назначении новых дат проведения матчей регулярного чемпионата:

  • №218 «Авангард» — «Динамо» (Рига) состоится 23 января 2021 года;
  • №227 «Динамо» (Москва) – «Динамо» (Рига) состоится 25 января 2021 года.

Ранее председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис заявил, что у команды продолжается карантин из-за коронавируса. В настоящий момент «Динамо» занимает последнее место в турнирной таблице КХЛ. В активе рижского клуба семь очков после 13 матчей.

Карантин рижского «Динамо» продлён. Не будет матчей с «Авангардом» и московским «Динамо»
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