Виртанен продлил контракт с «Ванкувером» на два года и $ 5,1 млн
Клуб Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» в «Твиттере» объявил о подписании нового контракта с нападающим Джейком Виртаненом. Соглашение с 24-летним канадцем рассчитано на два года. Годовая зарплата игрока составит $ 2,55 млн.
В минувшем сезоне Виртанен провёл 69 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросил 18 шайб и отдал 18 результативных передач при показателе полезности «-4» и 41 минуте штрафного времени. В 16 матчах плей-офф форвард набрал 3 (2+1) очка.
За карьеру в НХЛ Виртанен провёл 279 матчей, забросил 50 шайб и отдал 45 результативных передач при показателе полезности «-25» и 178 минутах штрафа. Он был выбран канадским клубом в первом раунде под общим 6-м номером на драфте-2014.
Генеральный менеджер «Ванкувера» раскритиковал Джейка Виртанена за игру в плей-офф
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