Виртанен продлил контракт с «Ванкувером» на два года и $ 5,1 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» в «Твиттере» объявил о подписании нового контракта с нападающим Джейком Виртаненом. Соглашение с 24-летним канадцем рассчитано на два года. Годовая зарплата игрока составит $ 2,55 млн.

В минувшем сезоне Виртанен провёл 69 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросил 18 шайб и отдал 18 результативных передач при показателе полезности «-4» и 41 минуте штрафного времени. В 16 матчах плей-офф форвард набрал 3 (2+1) очка.

За карьеру в НХЛ Виртанен провёл 279 матчей, забросил 50 шайб и отдал 45 результативных передач при показателе полезности «-25» и 178 минутах штрафа. Он был выбран канадским клубом в первом раунде под общим 6-м номером на драфте-2014.