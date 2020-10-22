Бердин: какая бы сильная команда ни была, у всех бывают эмоциональные спады

Вратарь СКА Михаил Бердин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (1:4).

«Не лучший наш матч, могли сыграть гораздо лучше. Пора нам обыгрывать хороших соперников, надо сделать работу над ошибками. В эмоциональном плане входить в игру было несложно. Был холодным, но первый бросок поймал, разогрелся, дальше пошло по накатанной.

Какая бы сильная команда ни была, у всех бывают эмоциональные спады. Нужно всегда собираться, чем раньше ты выбираешься из этой ямы, тем лучше. С ребятами поговорили, сделали выводы.

Поддержка болельщиков чувствуется. Я всегда люблю фанатскую поддержку, сразу видно, что на игру «Спартака» и у нас болельщиков больше пришло. Видно, что это принципиальный матч. Кричалки были, круто, когда это есть в спорте», — передаёт слова Бердина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.