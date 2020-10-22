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«Спартак» в гостях уверенно обыграл СКА, Широков оформил дубль

«Спартак» в гостях уверенно обыграл СКА, Широков оформил дубль
Хоккей / КХЛ 0

Московский «Спартак» обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:1 (3:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Олега Знарка.

По три очка в составе победителей набрали Артём Фёдоров (1+2), Робин Ганзл (0+3) и Дмитрий Вишневский (0+3). Дубль оформил нападающий «Спартака» Сергей Широков. Голкипер гостей Юлиус Гудачек отразил 14 бросков. Единственную шайбу у СКА забросил Андрей Кузьменко.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 25 октября дома встретится с ХК «Сочи», а СКА 26 октября в Санкт-Петербурге — с омским «Авангардом».

КХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2020, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 4
Спартак
Москва
0:1 Фёдоров (Ганзл, Вишневский) – 00:50' (5x5)   1:1 Кузьменко – 06:51' (5x5)   1:2 Широков (Вишневский, Ганзл) – 10:42' (5x5)   1:3 Цыплаков (Вишневский, Фёдоров) – 14:58' (5x4)   1:4 Широков (Ганзл, Фёдоров) – 41:13' (5x5)
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