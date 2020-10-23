Генменеджер «Оттавы» прокомментировал продление контракта с нападающим Коннором Брауном

Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион прокомментировал продление контракта с нападающим Коннором Брауном.
«Мы очень рады подписать контракт с Коннором. Нашему составу он добавляет опыта, этот хоккеист способен играть в разных ситуациях. Это надёжный и трудоспособный игрок, который всегда прекрасно тренируется и своими партнёрами воспринимается как лидер. Для нас особенно ценно его умение играть в разных тройках и при этом продолжать приносить пользу в атаке. Что особенно ценно в ситуации, когда мы пытаемся стать стабильно побеждающей командой», — цитирует Дориона пресс-служба НХЛ.
В минувшем сезоне 26-летний форвард принял участие в 71 матче регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 16 шайб и сделал 27 результативных передач при показателе полезности "-6" и 24 минутах штрафного времени.
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