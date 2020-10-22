Нападающий Браун заработает $ 10,8 млн по новому контракту с «Оттавой»
Североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн сообщил, что «Оттава Сенаторз» и нападающий Коннор Браун смогли договориться об условиях нового контракта, избежав заседания в арбитраже. Браун подпишет трёхлетнее соглашение с клубом, по которому заработает $ 10,8 млн (среднегодовая зарплата — $ 3,6 млн).
В минувшем сезоне 26-летний форвард принял участие в 71 матче регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 16 шайб и сделал 27 результативных передач при показателе полезности "-6" и 24 минутах штрафного времени.
В первый сезон по новому контракту зарплата Брауна составит $ 2,8 млн, в каждый из последующих двух сезонов канадский форвард получит по $ 4,0 млн. Судебное заседание должно было состояться в ночь на 23 октября мск.
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