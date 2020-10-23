Сушинский: Михеев и его представители сработали безупречно. Советы ему не нужны

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением о новом контракте форварда Ильи Михеева с «Торонто Мэйпл Лифс».

«Прежде всего скажу, что Илья – тот игрок, за которого не нужно беспокоиться. Несмотря на свою молодость, Михеев – очень надёжный, умный человек и при этом работяга, о котором мечтает любой руководитель, менеджер, тренер. Именно эти качества позволили ему на все сто процентов реализовать свой талант у нас в «Авангарде», а затем спокойно, на классе дебютировать в «Торонто». Поэтому никаких советов Илье не даю, да они ему и не нужны. Он уверенно идёт по своей, правильной дороге.

Маленькая сумма контракта? Повторюсь, в случае с Михеевым прессе даже заморачиваться не нужно. Парень был бы одним из лучших в любом деле, за которое взялся, – в менеджменте, аналитике, журналистике. Пустая тема.

Михеев, имея скомканную из-за травмы вторую половину сезона, пошёл на компромисс. Не стал сжигать мосты, избежал арбитража, что неизбежно сказалось бы на отношении к нему руководства. В свою очередь ответило компромиссом и «Торонто» – первоначальная, судя по прессе, зарплата была повышена в полтора раза. То есть Илья принял стратегическое решение – делать карьеру в лучшей лиге мира, в 27 лет выходить на рынок неограниченно свободных агентов и подписывать, наверное, главный контракт своей карьеры. С точки зрения хоккейного бизнеса – всё понятно и логично, Михеев и его представители сработали безупречно», – цитирует Сушинского Russia-Hockey.