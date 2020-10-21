Михеев и «Торонто» ударили по рукам. Россиянин сделал скидку канадскому клубу

Эпопея с новым контрактом российского форварда Ильи Михеева подошла к концу. Напомним, что изначально игрок просил у клуба $ 2,7 млн за год, а «Торонто» давал двухлетний контракт по $ 1 млн за год. Дело шло к решению вопроса в арбитраже. Стоит отметить, что это абсолютно нормальное явление, когда речь идёт об ограниченно свободных агентах. Никаких ссор и недопонимания ни у кого. «Ничего личного, это просто бизнес», как говорят в таких случаях. В итоге и вовсе получилось договориться без обращения в арбитраж.

«Торонто» предложил Михееву смехотворный контракт. В Канаде не ценят русского форварда? На самом деле всё совсем не так. Позиции клуба и агента – это тонкости арбитража НХЛ.

«Подписан контракт на два сезона со среднегодовой зарплатой $ 1,645 млн. В первый год он получит $ 1,1 млн, а во второй — $ 2,19. Он очень доволен контрактом, потому что ему оставалось два года до выхода на рынок неограниченно свободных агентов. Всё дело в том, что у него день рождения после 15 сентября, поэтому два года, а не один. Этот контракт рассчитан на срок, в течение которого Илья остаётся ограниченно свободным агентом.

Он хороший игрок, его стаж в НХЛ составляет 39 матчей. В середине сезона он получил тяжёлую травму, после которой восстановился. Илья хотел подписать мостик на два года, чтобы иметь большой стаж в НХЛ, и можно было говорить о других условиях контракта, когда он станет НСА. Поэтому всегда приоритетом являлся контракт-мостик. Нужно иметь 200 матчей в НХЛ, чтобы подписывать контракт на хороших условиях», — рассказал «Чемпионату» агент хоккеиста в НХЛ Дэн Мильштейн.



Собственно говоря, представитель хоккеиста разложил всё по полочкам. Главное в этой сделке то, что она устроила все стороны. Обиженных и обделённых здесь нет. Во-первых, доволен сам игрок, который через два года выйдет на рынок свободных агентов и сможет вести переговоры и подписывать контракт с любой командой, включая «Лифс».



Грамотную работу проделал и сам Мильштейн. Получается, что агент изначально продумал всё до мелочей, разъяснил ситуацию своему клиенту, получил согласие, после чего договорился с «Торонто». Нет сомнений, что следующий контракт Ильи будет более солидным, пока же нужно работать и продолжать доказывать своей игрой, что ты готов стать топ-игроком.

«Кучеров играл на уколах, в плей-офф у него было три травмы». Путь «Тампы» к Кубку Стэнли Агент Дэн Мильштейн – о триумфе «молний» в НХЛ и вкладе Кучерова, Василевского и Волкова в итоговый успех клуба.

Можно в сложившейся ситуации понять и сам «Торонто». Контракт, который получил Михеев, абсолютно не значит, что генеральный менеджер канадского клуба Кайл Дубас какой-то скупердяй или человек, который не хочет платить нормальных денег талантливым и работоспособным игрокам. Не стоит забывать, что Михеев может и забить, и закрыть меньшинство, и отдать отличный пас на партнёра. Дело здесь совершенно в другом. Платёжка «Мэйпл Лифс» забита до такой степени сильно, что у канадской команды попросту нет средств для большой зарплаты Михееву конкретно сейчас. Поэтому и подписан контракт-мостик, который в будущем станет хорошим соглашением.

Кстати, аналогичная ситуация была и у Никиты Кучерова в «Тампе». Никита тоже подписывал контракт-мостик, а уже после него получил от «молний» жирное соглашение.



«Илья решил немного отойти от уже согласованной суммы контракта, чтобы помочь «Торонто» соответствовать требованиям потолка зарплат. Для Ильи дело было не столько в деньгах, сколько в роли в организации. Он хочет выиграть Кубок Стэнли. Это мечта всей его жизни.



Мы знаем, что они собираются делать. Мы знаем, каковы цели. «Торонто» очень чётко доводил до нас свои мысли. Мы чувствуем себя очень комфортно перед следующим сезоном.

Илья Михеев Фото: Getty Images

Конечно, Илья хотел бы помочь команде преодолеть «Коламбус», но в целом это был хороший первый год для него. Он приспособился и адаптировался. Я ожидаю, что в следующем году у него будет ещё более успешный сезон», — отметил всё тот же Мильштейн.



Довольны, что удалось договориться без арбитража, и в самом «Торонто». «Суп снова в меню, ещё на два года!» – говорится в сообщении «кленовых листьев», опубликованном в официальном «твиттере» клуба. Из-за большой любви Михеева к первым блюдам в «Торонто» Илья сразу стал человеком, с которым у клуба ассоциируются супы.



Хорошо, что вся эта история закончилась достаточно быстро. Теперь Илья со спокойной душой может готовиться к следующему сезону. Учитывая мощь состава «Торонто», нападающий в ближайшее время может воплотить свою мечту в жизнь и завоевать Кубок Стэнли.