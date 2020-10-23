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«Йокерит» ушёл на карантин из-за положительных тестов на коронавирус у членов команды

«Йокерит» ушёл на карантин из-за положительных тестов на коронавирус у членов команды
Хоккей / КХЛ 0

Пресс-служба финского «Йокерита» в официальном «твиттере» клуба сообщила, что команда вынуждена уйти на карантин из-за положительных тестов на коронавирус. Сообщается, что в финском клубе выявлено четыре случая заражения.

«В команде четыре положительных теста на коронавирус. Таким образом, вся группа игроков, участвовавшая в гостевой серии, была помещена на карантин. Домашние матчи, которые должны были состояться в понедельник и среду, будут перенесены на более поздний срок», — сказано в пресс-релизе «шутов».

26 октября команда Лаури Марьямяки должна была сыграть с «Автомобилистом», а 28 октября встретиться с «Витязем». Финский клуб уже второй раз в ходе нынешнего сезона вынужден уходить на карантин.

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