«Йокерит» ушёл на карантин из-за положительных тестов на коронавирус у членов команды
Пресс-служба финского «Йокерита» в официальном «твиттере» клуба сообщила, что команда вынуждена уйти на карантин из-за положительных тестов на коронавирус. Сообщается, что в финском клубе выявлено четыре случая заражения.
«В команде четыре положительных теста на коронавирус. Таким образом, вся группа игроков, участвовавшая в гостевой серии, была помещена на карантин. Домашние матчи, которые должны были состояться в понедельник и среду, будут перенесены на более поздний срок», — сказано в пресс-релизе «шутов».
26 октября команда Лаури Марьямяки должна была сыграть с «Автомобилистом», а 28 октября встретиться с «Витязем». Финский клуб уже второй раз в ходе нынешнего сезона вынужден уходить на карантин.
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