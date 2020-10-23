Алексей Морозов рассказал, какая ситуация с коронавирусом в КХЛ на данный момент

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал, какая ситуация с коронавирусом в лиге на данный момент.

«На вечер вчерашнего дня больных с подтверждённым диагнозом «коронавирус» — 75 человек. Однако эта цифра включает в себя не только игроков, но и всех, кого тестируют лаборатории-партнёры КХЛ – тренеров, обслуживающий персонал и сотрудников клубов. Выздоровели на данный момент 322 человека.

С начала предсезонной подготовки, когда мы стали проводить тестирование хоккеистов, представителей команд и судей, прошло довольно много времени. За этот срок довели до автоматизма все процессы, заключили партнёрские соглашения с медицинскими лабораториями, которые делают тесты и оперативно присылают результаты. Мы видим число заболевших и выздоровевших в каждой из команд КХЛ, МХЛ и ЖХЛ. Поэтому никаких трудностей при тестировании нет», — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.