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Алексей Морозов рассказал, какая ситуация с коронавирусом в КХЛ на данный момент

Алексей Морозов рассказал, какая ситуация с коронавирусом в КХЛ на данный момент
Хоккей / КХЛ 0

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал, какая ситуация с коронавирусом в лиге на данный момент.

«На вечер вчерашнего дня больных с подтверждённым диагнозом «коронавирус» — 75 человек. Однако эта цифра включает в себя не только игроков, но и всех, кого тестируют лаборатории-партнёры КХЛ – тренеров, обслуживающий персонал и сотрудников клубов. Выздоровели на данный момент 322 человека.

С начала предсезонной подготовки, когда мы стали проводить тестирование хоккеистов, представителей команд и судей, прошло довольно много времени. За этот срок довели до автоматизма все процессы, заключили партнёрские соглашения с медицинскими лабораториями, которые делают тесты и оперативно присылают результаты. Мы видим число заболевших и выздоровевших в каждой из команд КХЛ, МХЛ и ЖХЛ. Поэтому никаких трудностей при тестировании нет», — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.

Источник: «Магнитка» временно осталась уже без 10 игроков основного состава
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