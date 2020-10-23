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Чистов — о тренерской карьере: планирую пообщаться с руководством «Трактора»

Чистов — о тренерской карьере: планирую пообщаться с руководством «Трактора»
Хоккей / КХЛ 0

Экс-нападающий челябинского «Трактора» Станислав Чистов рассказал о будущем, о тренерской деятельности и о сожалениях в карьере хоккеиста.

«Пока не перешёл к тренерской деятельности. Скорее нахожусь в раздумьях и решаю, чем лучше заняться. Два раза в неделю катаюсь, поддерживаю физическую форму. Свободное время провожу с семьёй. Тренерская работа, конечно, есть в планах. Думаю, с чего начать. Мне это интересно.

Трудоустроиться в родном челябинском «Тракторе»? Да, планирую пообщаться с руководством клуба. Подумать и обсудить, в какой роли я могу быть полезен и чем могу помочь родному клубу, в чьей школе я начинал профессионально заниматься хоккеем.

Жалею ли я о чём-то в своей карьере? Нет, ни о чём не жалею. Что было, то было. Считаю, что провёл неплохую долгую карьеру, доиграл, по сути, до 36 лет, это нормально. Сидеть и гадать, что можно было исправить и в каких моментах повести себя иначе? Не вижу в этом никакого смысла», — сказал Чистов в эксклюзивной беседе с обозревателем «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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