Квартальнов: Доус, Лукоянов и Викстранд сыграют в следующем матче. Билялов и Зарипов — нет

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги встречи с нурсултанским «Барысом» (3:1).
«Конечно, мы довольны победой. У нас была хорошая игра в Казани против «Барыса», сегодня также сыграли хорошо. Мы сегодня были чуть посвежее, это и определило победу.
Что больше понравилось по сравнению с матчем в Хабаровске? Все компоненты, все линии сыграли получше. Это хорошая реакция ребят на жёсткое поражение. Шлепок нам дали нормальный по затылку.
Пришлось ли проводить дополнительный разбор после поражения во встрече с «Амуром»? Надо разобраться. Немножко необычный год, нам нужно время. Конечно, такие поражения — серьёзно.
Кто может вернуться к следующему матчу? Вратари не вернутся, Зарипов, наверное, тоже. Доус, Лукоянов будут. Викстранд вернётся, мог играть и сегодня, но мы ему дали долечиться», — приводит слова Квартальнова пресс-служба казанцев.
- 23 октября 2020
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