Точицкий: когда долго проигрываешь и катаешься с нулём заброшенных шайб, это давит

Нападающий «Сочи» Никита Точицкий прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с подольским «Витязем» (5:2).
«После неудачной серии эта победа была очень нужна, и сегодня вышли единым кулаком. В итоге создали много голевых моментов, наконец-то забили в большинстве. Когда долго проигрываешь, да ещё и катаешься с нулём заброшенных шайб, это давит. Копится неуверенность. Поэтому надо было забить обязательно, пусть какой-нибудь черновой гол… И в первом периоде были моменты, но не везло. Когда забили – прорвало», — приводит слова форварда пресс-служба лиги.
Для южан эта победа стала первой под руководством Евгения Ставровского. Следующую встречу «Сочи» проведёт 25 октября со «Спартаком». «Витязь» 26 октября сыграет с московским «Динамо».
- 24 октября 2020
-
11:00
-
10:50
-
10:01
-
09:46
-
09:05
-
08:47
-
08:20
-
01:09
- 23 октября 2020
-
23:56
-
23:47
-
23:44
-
23:41
-
23:38
-
23:25
-
23:18
-
23:12
-
23:00
-
22:43
-
22:34
-
22:30
-
22:05
-
21:56
-
21:50
-
21:45
-
21:28
-
21:15
-
21:13
-
20:52
-
20:50
-
20:33
-
20:15
-
19:44
-
19:20
-
19:15
-
19:00