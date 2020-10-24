Точицкий: когда долго проигрываешь и катаешься с нулём заброшенных шайб, это давит

Нападающий «Сочи» Никита Точицкий прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с подольским «Витязем» (5:2).

«После неудачной серии эта победа была очень нужна, и сегодня вышли единым кулаком. В итоге создали много голевых моментов, наконец-то забили в большинстве. Когда долго проигрываешь, да ещё и катаешься с нулём заброшенных шайб, это давит. Копится неуверенность. Поэтому надо было забить обязательно, пусть какой-нибудь черновой гол… И в первом периоде были моменты, но не везло. Когда забили – прорвало», — приводит слова форварда пресс-служба лиги.

Для южан эта победа стала первой под руководством Евгения Ставровского. Следующую встречу «Сочи» проведёт 25 октября со «Спартаком». «Витязь» 26 октября сыграет с московским «Динамо».