Уэйн Гретцки продаёт особняк в Лос-Анджелесе за $ 22,9 млн

Легендарный нападающий Уэйн Гретцки выставил на продажу свой особняк в Лос-Анджелесе, информирует издание Los Angeles Times. Гретцки рассчитывает выручить за особняк $ 22,9 млн.

59-летний канадец построил особняк в 2002 году, но спустя пять лет продал его звезде бейсбола Ленни Дайкстра за $ 18,5 млн. После банкротства Ленни дом был продан на публичном аукционе за $ 760 тыс. с задолженностью $ 12 млн. Спустя два года Гретцки вернул свою недвижимость, заплатив $ 13,5 млн.

Жилая площадь особняка — 13,3 тыс. квадратных футов. Дом включает в себя шесть спален и семь с половиной ванных комнат. В наличии есть также два гостевых дома, бассейн, теннисный корт и развлекательная зона.

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