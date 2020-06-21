На EBay выставили коллекционную карточку с Уэйном Гретцки. Цена — $ 100 тыс.

На сайте EBay появилась коллекционная карточка с изображением лучшего бомбардира в истории НХЛ Уэйна Гретцки. Коллекционная карточка 1979 года, на которой изображён 19-летний хоккеист, продаётся за $ 99 999. Карточка новичка O-Pee-Chee была выпущена перед дебютным сезоном Гретцки в НХЛ в составе «Эдмонтон Ойлерз».

Ранее в США на аукционе была продана редкая карточка форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида. Покупатель приобрёл её за $ 135 811.

Ранее карточка принадлежала бывшему плотнику из Сан-Диего. Владелец получит с продажи $ 108 тыс. Остальная сумма полагается аукционной площадке. Карточка поступила в продажу 17 мая, и тогда её цена составляла $ 2,5 тыс. В дальнейшем цена быстро росла.

Бывший владелец карточки рассказал, что начал собирать их недавно, когда вышел на пенсию. Она досталась ему, когда он участвовал в лотерее. За участие в лотерее он заплатил $ 150. По словам бывшего плотника, в общей сложности он потратил на хобби около $ 6 тыс.