Пухляш из клипа Little Big присоединился к группе поддержки «Спартака»
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» принимает в Москве ХК «Сочи» (1:1, завершился второй период).
На этом матче в роли чирлидера столичного клуба выступил танцор из клипа на песню Uno российской группы Little Big Дмитрий Красилов, более известный как Пухляш.
Видео можно посмотреть в «твиттере» московского клуба.
Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
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Это что-то личное.
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