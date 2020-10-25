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Пухляш из клипа Little Big присоединился к группе поддержки «Спартака»

Пухляш из клипа Little Big присоединился к группе поддержки «Спартака»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» принимает в Москве ХК «Сочи» (1:1, завершился второй период).

На этом матче в роли чирлидера столичного клуба выступил танцор из клипа на песню Uno российской группы Little Big Дмитрий Красилов, более известный как Пухляш.

Видео можно посмотреть в «твиттере» московского клуба.

Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

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