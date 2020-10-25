Источник: экс-голкипер «Бостона» Зэйн Макинтайр продолжит карьеру в рижском «Динамо»
Бывший голкипер «Бостон Брюинз» Зэйн Макинтайр может продолжить карьеру в Континентальной хоккейной лиге, сообщает Sportacentrs.
По информации источника, 28-летний американский вратарь в ближайшее время подпишет контракт с рижским «Динамо».
Сезон-2019/2020 вратарь начал в системе «Ванкувер Кэнакс», а в конце февраля был обменян в «Нью-Джерси Дэвилз». В фарм-клубе «Нью-Джерси» в АХЛ «Бингхэмптон Дэвилз» он провёл четыре матча, в которых отразил 97,7% бросков и пропускал 0,75 шайбы. В общей сложности в минувшем сезоне в АХЛ Зэйн сыграл 28 матчей.
Всю карьеру Макинтайр провёл в Северной Америке, отыграв в сезоне-2015/2016 восемь матчей в НХЛ в составе «Бостон Брюинз».
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