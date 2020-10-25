Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Источник: экс-голкипер «Бостона» Зэйн Макинтайр продолжит карьеру в рижском «Динамо»

Источник: экс-голкипер «Бостона» Зэйн Макинтайр продолжит карьеру в рижском «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Бывший голкипер «Бостон Брюинз» Зэйн Макинтайр может продолжить карьеру в Континентальной хоккейной лиге, сообщает Sportacentrs.

По информации источника, 28-летний американский вратарь в ближайшее время подпишет контракт с рижским «Динамо».

Сезон-2019/2020 вратарь начал в системе «Ванкувер Кэнакс», а в конце февраля был обменян в «Нью-Джерси Дэвилз». В фарм-клубе «Нью-Джерси» в АХЛ «Бингхэмптон Дэвилз» он провёл четыре матча, в которых отразил 97,7% бросков и пропускал 0,75 шайбы. В общей сложности в минувшем сезоне в АХЛ Зэйн сыграл 28 матчей.

Всю карьеру Макинтайр провёл в Северной Америке, отыграв в сезоне-2015/2016 восемь матчей в НХЛ в составе «Бостон Брюинз».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Рижское «Динамо» заключило пробный контракт с канадцем Дэвидом Левином
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020