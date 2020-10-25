Никитин: не было мысли отправить Юханссона в «Звезду». Он заслужил особое к себе отношение

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (3:2).

«Немного непривычно нам без зрителей играть. Не сразу поняли, что в игре. Потом ребята включились. На сегодняшний день неплохую игру провели. Может быть, она не очень яркая, но мы сыграли достаточно игр через день. Поблагодарили ребят за игру и поздравили с победой.

Иногда ребята берут энергию не только из самого себя и партнёров, но и от зрителей. Это касается как домашней арены, так и гостевой. Здесь есть такие нюансы, когда ты всю жизнь играешь при зрителях. Это реальность сегодняшнего дня, поэтому мы счастливы, что вообще играем.

Работать надо всем. Тем, кто закрепился в составе, и тем, кто не закрепился. Никита Коростелев однозначно прогрессирует. Мы рады этому. С его стороны нужно ежедневно работать. Чемпионат непростой. И команда у нас непростая — конкуренция очень высокая. Я уже говорил, что в реализации большинства очень много составляющих. Всё зависит от исполнения. Сегодня мы хорошо исполняли.

У нас не было мысли отправить Ларса в «Звезду» для получения игровой практики. Ларс заслужил к себе особое отношение. В подобной ситуации может любой оказаться: и человек, и игрок. Очень важно подставить плечо. Сегодня, кстати, дали ему лучшего игрока. Хотя он понимает, что это не его лучшая игра, ребята переживают за него и поддерживают. Также в «Звезде» есть кандидаты на молодёжный чемпионат мира, они тоже должны получать игровую практику. Два игрока из «Звезды» в последнее время проявляли себя, как одни из лучших. По крайней мере, это те ребята, которые дали энергию команде в первом периоде», — приводит слова Никитина пресс-служба клуба.