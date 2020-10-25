ЦСКА переиграл «Куньлунь» и прервал серию соперника из трёх побед

ЦСКА обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Мытищи» в Подмосковье и завершилась со счётом 3:2 (1:2, 2:0, 0:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.
Шайбы в составе победителей забросили Максим Шалунов, Павел Карнаухов и Никита Коростелёв. Два очка набрал форвард ЦСКА Константин Окулов (0+2). Голкипер «армейцев» Ларс Юханссон отдал одну результативную передачу и совершил 21 сейв.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, прервалась трёхматчевая победная серия китайского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 29 октября в гостях встретится со «Спартаком», а «Куньлунь» 28 октября в Санкт-Петербурге — со СКА.
- 25 октября 2020
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