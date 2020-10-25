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ЦСКА переиграл «Куньлунь» и прервал серию соперника из трёх побед

ЦСКА переиграл «Куньлунь» и прервал серию соперника из трёх побед
Хоккей / КХЛ 0

ЦСКА обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Мытищи» в Подмосковье и завершилась со счётом 3:2 (1:2, 2:0, 0:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

Шайбы в составе победителей забросили Максим Шалунов, Павел Карнаухов и Никита Коростелёв. Два очка набрал форвард ЦСКА Константин Окулов (0+2). Голкипер «армейцев» Ларс Юханссон отдал одну результативную передачу и совершил 21 сейв.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, прервалась трёхматчевая победная серия китайского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 29 октября в гостях встретится со «Спартаком», а «Куньлунь» 28 октября в Санкт-Петербурге — со СКА.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Торопченко (Кейн, Челиос) – 00:34' (5x5)   1:1 Шалунов (Окулов, Киселевич) – 15:21' (5x4)   2:1 Спроул – 18:49' (5x5)   2:2 Карнаухов – 27:17' (5x5)   2:3 Коростелёв (Юханссон, Окулов) – 39:15' (5x4)
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