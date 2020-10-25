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Разин: рад, что «Северсталь» психологически уверенно подошла к игре с минским «Динамо»

Разин: рад, что «Северсталь» психологически уверенно подошла к игре с минским «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (2:1 ОТ).

«У нас было тяжёлое поражение в последнем матче, вчера поговорили с командой. Я рад, что мы сегодня психологически уверенно подошли к игре, контролировали матч, создавали много моментов. Думаю, что закономерно победили. Жалко, что конкуренту отдали очко в конце, но победа есть победа», — приводит слова Разина пресс-служба лиги.

Для белорусского клуба это поражение стало пятым кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 28 октября дома встретится с рижскими одноклубниками, а «Северсталь» 27 октября в Москве — со «Спартаком».

Минское «Динамо» потерпело пятое поражение кряду, уступив дома «Северстали»
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