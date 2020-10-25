Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Минское «Динамо» потерпело пятое поражение кряду, уступив дома «Северстали»

Минское «Динамо» потерпело пятое поражение кряду, уступив дома «Северстали»
Хоккей / КХЛ 0

Череповецкая «Северсталь» обыграла минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Андрея Разина.

Победную шайбу в овертайме забросил защитник гостей Владислав Провольнев. В основное время у «Северстали» отличился Шон Лалонд, у минчан — Егор Шарангович. Голкипер череповчан Дмитрий Шугаев отразил 21 бросок.

Для белорусского клуба это поражение стало пятым кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 28 октября дома встретится с рижскими одноклубниками, а «Северсталь» 27 октября в Москве — со «Спартаком».

КХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2020, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 2
ОТ
Северсталь
Череповец
0:1 Лалонд (Петунин, Вихарев) – 49:39' (5x5)   1:1 Шарангович (Менелл, Спунер) – 59:01' (6x5)   1:2 Провольнев (Думбадзе) – 62:45' (3x3)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020