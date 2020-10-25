Минское «Динамо» потерпело пятое поражение кряду, уступив дома «Северстали»

Череповецкая «Северсталь» обыграла минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Андрея Разина.

Победную шайбу в овертайме забросил защитник гостей Владислав Провольнев. В основное время у «Северстали» отличился Шон Лалонд, у минчан — Егор Шарангович. Голкипер череповчан Дмитрий Шугаев отразил 21 бросок.

Для белорусского клуба это поражение стало пятым кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 28 октября дома встретится с рижскими одноклубниками, а «Северсталь» 27 октября в Москве — со «Спартаком».