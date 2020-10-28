Тренер «Ак Барса»: многие болельщики задают вопросы, но поверьте, сезон неоднозначный

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко обратился к болельщикам команды после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (3:2).

«Я знаю, что от «Ак Барса» всегда ждут максимум, но не критикуйте нас сильно. Есть на это объективные причины. Ребята стараются, равнодушных нет. Многие болельщики задают вопросы, но поверьте, этот сезон неоднозначный.

Лидерам, которые вернулись, требуется время, чтобы прийти в игровой тонус. А по сезону очень тяжело входить. Нужно время и терпение. Понятно, что болельщикам хочется, чтобы лидеры всегда играли и брали на себя игру. Но очень тяжело возвращаться, когда две недели человек просто не мог тренироваться. Ему нужно хотя бы четыре-пять дней, чтобы выйти на первый матч. У некоторых получилось, что два-три дня покатались — и сразу в бой. Поэтому могу только шляпу снять перед игроками, что они выходят и стараются.



Мы знали, что игра будет тяжёлой — у нас был перелёт с Дальнего Востока. Вначале было много суеты. Когда во втором периоде мы пропустили первый гол, то сбавили в движении и начали терять игроков в средней зоне. Создали преимущество сопернику, и он этим воспользовался. Молодцы, что выиграли и старались», — сказал Горбенко в эфире «Ак Барс Шоу».