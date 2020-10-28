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Питерс — о шат-ауте Коваржа: Яша очень здорово сегодня сыграл

Питерс — о шат-ауте Коваржа: Яша очень здорово сегодня сыграл
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал итоги встречи с ярославским «Локомотивом» (1:0 ОТ).

«Сегодня была интересная атмосфера, пришлось играть при пустых трибунах. Было важно сыграть в неравных составах, много действовали и в большинстве, и в меньшинстве. Яша (Якуб Коварж. — Прим. «Чемпионата») сегодня очень здорово сыграл. Было важно сохранить концентрацию в концовке матча, много времени проводили в меньшинстве. На последних секундах Голышев имел прекрасный момент. За счёт того, что играли в большинстве в конце третьего периода, получили преимущество в овертайме. Именно там всё решил гол Брукса Мэйсека», — приводит слова Питерса пресс-служба КХЛ.

Напомним, «Автомобилист» обыграл ярославский «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 1:0.

«Автомобилист» прервал девятиматчевую победную серию «Локомотива», у Коваржа — шат-аут
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