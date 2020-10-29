КХЛ перенесла матч регулярного чемпионата «Сочи» — «Йокерит» по согласованию с клубами
Континентальная хоккейная лига перенесла матч регулярного чемпионата «Сочи» — «Йокерит», сообщается на официальном сайте организации.
«КХЛ по согласованию с клубами приняла решение о переносе матча с участием ХК «Йокерит». Матч «Сочи» — «Йокерит», который должен был состояться 30 октября, пройдёт в Сочи во вторник, 3 ноября», — сказано в пресс-релизе лиги.
Ранее пресс-служба финского «Йокерита» сообщила, что команда вынуждена уйти на карантин из-за положительных тестов на коронавирус. Сообщается, что в финском клубе выявлено четыре случая заражения. 26 октября команда Лаури Марьямяки должна была сыграть с «Автомобилистом», а 28 октября встретиться с «Витязем». Финский клуб уже второй раз в ходе нынешнего сезона вынужден уходить на карантин.
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