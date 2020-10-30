Команда КВН болела за «Спартак», Светлаков перепрыгнул через Юнькова. Фото победы ЦСКА

29 октября на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве ЦСКА обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.
Победную шайбу в овертайме забросил форвард «армейцев» Максим Шалунов, который в этой встрече оформил дубль. Два очка набрал Константин Окулов (0+2). Голкипер ЦСКА Александр Шарыченков отразил 28 бросков. У «Спартака» отличились Сергей Широков и Йори Лехтеря.
Для «армейского» клуба эта победа стала третьей кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в гостях встретится с московским «Динамо», а «Спартак» в Москве — с омским «Авангардом». Обе встречи состоятся 1 ноября.
Лучшие кадры с матча «Спартак» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
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