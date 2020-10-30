Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Команда КВН болела за «Спартак», Светлаков перепрыгнул через Юнькова. Фото победы ЦСКА

«Спартак» — ЦСКА — 2:3 ОТ
Команда КВН болела за «Спартак», Светлаков перепрыгнул через Юнькова. Фото победы ЦСКА
Хоккей / КХЛ 0

29 октября на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве ЦСКА обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «армейцев» Максим Шалунов, который в этой встрече оформил дубль. Два очка набрал Константин Окулов (0+2). Голкипер ЦСКА Александр Шарыченков отразил 28 бросков. У «Спартака» отличились Сергей Широков и Йори Лехтеря.

Для «армейского» клуба эта победа стала третьей кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в гостях встретится с московским «Динамо», а «Спартак» в Москве — с омским «Авангардом». Обе встречи состоятся 1 ноября.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020