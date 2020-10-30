КХЛ оштрафовала защитника ЦСКА Михаила Науменкова

Континентальная хоккейная лига оштрафовала защитника ЦСКА Михаила Науменкова, сообщается на официальном сайте организации.
«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча: «Спартак» — ЦСКА. Время – 42:50. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника ЦСКА Михаила Науменкова по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», — сказано в официальном заявлении лиги.
В матче со «Спартаком» (3:2 ОТ) защитник «армейского» клуба заработал удаление до конца матча. Спартаковцы дважды реализовали пятиминутное большинство, изменив счёт с 0:1 на 2:1 в свою пользу. Однако «армейцы» отыгрались в основное время и одержали победу в овертайме.
Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
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