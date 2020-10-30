Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гатиятулин — о голах в меньшинстве: уделяем этому внимание. Здесь не обошлось без везения

Гатиятулин — о голах в меньшинстве: уделяем этому внимание. Здесь не обошлось без везения
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги встречи с рижским «Динамо» (5:1).

«Начало сложилось непросто. Нужно было время войти в игру. Забили нужные голы, играли по заданию. Благодарю за победу команду. Большое спасибо болельщикам за поддержку.

Подействовало ли на Понтуса Оберга, что он пропустил несколько матчей? Видимо, да. На каждую встречу у нас выходят сильнейшие ребята, кто готов играть. Сейчас Понтус в хорошей форме, забивает, что и требуется нападающему. Рады за Понтуса, как и за всю команду.

Как «Трактору» удаётся забивать голы в меньшинстве? Уделяем этому внимание. Если есть возможность контратаковать, контратакуем. Здесь не обошлось без везения.

Как оценю этот месяц для команды? Работа идёт, в сезоне не сыграна и половина матчей. Здорово, что побеждаем. Впереди ещё много встреч, поэтому не расслабляемся, готовимся к следующим матчам.

Игра Артёма Шварёва? Молодец. Выполняет что требуется, плюс к этому забивает голы. То, что он играет в третьем звене, — это тренерское доверие? Ищем разные варианты. Он своей работой всё доказывает. Ещё раз отмечу всю команду, все ребята выполняют задание, все отдаются и стараются.

Как отреагировал на гол Сергея Телегина из своей зоны? Гол есть гол. Нужный гол был. Рады голам наших ребят и рады победе», — приводит слова специалиста пресс-служба челябинского клуба.

«Трактор» разгромил рижское «Динамо». Клуб забросил две шайбы в меньшинстве
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020