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«Трактор» разгромил рижское «Динамо». Клуб забросил две шайбы в меньшинстве

«Трактор» разгромил рижское «Динамо». Клуб забросил две шайбы в меньшинстве
Хоккей / КХЛ 0

Челябинский «Трактор» разгромил рижское «Динамо». Встреча проходила на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» и завершилась со счётом 5:1.

На шестой минуте матча Давид Левин с передачи Кристапса Сотниекса вывел гостей вперёд. В середине первого игрового отрезка Артём Шварёв сравнял счёт. Ему ассистировали Понтус Оберг и Илья Карпухин. В конце периода рижане остались в меньшинстве. Тем не менее Вячеслав Основин с передач Романа Манухова и Сергея Калинина смог вывести челябинскую команду вперёд. Спустя всего шесть секунд Сергей Телегин забросил вторую шайбу подряд в меньшинстве. Ему ассистировали Руслан Карлин и Игорь Исаев. На 36-й минуте Игорь Полыгалов с передачи Ильи Карпухина довёл преимущество челябинцев до трёх шайб. В третьем периоде Оберг смог забросить пятую шайбу команды в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2020, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 1
Динамо Р
Рига
0:1 Левин (Сотниекс) – 05:51' (5x5)   1:1 Шварёв (Оберг, Карпухин) – 10:01' (5x5)   2:1 Основин (Манухов, Калинин) – 18:44' (4x5)   3:1 Телегин (Карлин, Исаев) – 18:50' (4x5)   4:1 Полыгалов (Карпухин) – 35:03' (5x5)   5:1 Оберг (Шварёв) – 47:20' (5x5)

Следующую встречу «Трактор» проведёт с «Металлургом». «Динамо» сыграет с «Автомобилистом». Оба матча пройдут 1 ноября.

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