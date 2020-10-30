«Трактор» разгромил рижское «Динамо». Клуб забросил две шайбы в меньшинстве

Челябинский «Трактор» разгромил рижское «Динамо». Встреча проходила на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» и завершилась со счётом 5:1.



На шестой минуте матча Давид Левин с передачи Кристапса Сотниекса вывел гостей вперёд. В середине первого игрового отрезка Артём Шварёв сравнял счёт. Ему ассистировали Понтус Оберг и Илья Карпухин. В конце периода рижане остались в меньшинстве. Тем не менее Вячеслав Основин с передач Романа Манухова и Сергея Калинина смог вывести челябинскую команду вперёд. Спустя всего шесть секунд Сергей Телегин забросил вторую шайбу подряд в меньшинстве. Ему ассистировали Руслан Карлин и Игорь Исаев. На 36-й минуте Игорь Полыгалов с передачи Ильи Карпухина довёл преимущество челябинцев до трёх шайб. В третьем периоде Оберг смог забросить пятую шайбу команды в матче.

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Следующую встречу «Трактор» проведёт с «Металлургом». «Динамо» сыграет с «Автомобилистом». Оба матча пройдут 1 ноября.