«Сухарь» Тодыкова и два очка Дэнфорта принесли «Витязю» победу в матче с «Северсталью»

Подольский «Витязь» обыграл череповецкую «Северсталь». Встреча проходила в «Ледовом дворце» в Череповце и завершилась со счётом 3:0.



Первый период оказался безголевым. На шестой минуте второго игрового отрезка Маттиас Теденбю вывел гостей вперёд, реализовав численное большинство. Ему ассистировали Джастин Дэнфорт и Линус Хультстрём. На 30-й минуте встречи Якуб Ержабек с передач Джастина Дэнфорта и Юрия Паутова увеличил отрыв подольской команды. Итоговый счёт установил Иван Ларичев, забросивший с передач Святослава Гребенщикова и Виталия Попова. Шат-аут оформил 28-летний голкипер «Витязя» Антон Тодыков.

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Следующую встречу «Витязь» проведёт с «Сочи». «Северсталь» сыграет с финским «Йокеритом». Оба матча состоятся 1 ноября.