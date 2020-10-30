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«Сухарь» Тодыкова и два очка Дэнфорта принесли «Витязю» победу в матче с «Северсталью»

«Сухарь» Тодыкова и два очка Дэнфорта принесли «Витязю» победу в матче с «Северсталью»
Хоккей / КХЛ 0

Подольский «Витязь» обыграл череповецкую «Северсталь». Встреча проходила в «Ледовом дворце» в Череповце и завершилась со счётом 3:0.

Первый период оказался безголевым. На шестой минуте второго игрового отрезка Маттиас Теденбю вывел гостей вперёд, реализовав численное большинство. Ему ассистировали Джастин Дэнфорт и Линус Хультстрём. На 30-й минуте встречи Якуб Ержабек с передач Джастина Дэнфорта и Юрия Паутова увеличил отрыв подольской команды. Итоговый счёт установил Иван Ларичев, забросивший с передач Святослава Гребенщикова и Виталия Попова. Шат-аут оформил 28-летний голкипер «Витязя» Антон Тодыков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2020, пятница. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
0 : 3
Витязь
Московская область
0:1 Теденбю (Дэнфорт, Хультстрём) – 25:07' (5x4)   0:2 Ержабек (Дэнфорт, Паутов) – 29:46' (5x5)   0:3 Ларичев (Попов, Гребенщиков) – 58:50' (5x5)

Следующую встречу «Витязь» проведёт с «Сочи». «Северсталь» сыграет с финским «Йокеритом». Оба матча состоятся 1 ноября.

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