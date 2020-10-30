«Амур» прервал серию из трёх поражений, в гостях обыграв «Нефтехимик»

Хабаровский «Амур» обыграл нижнекамский «Нефтехимик». Встреча проходила на «Нефтехим-Арене» и завершилась со счётом 3:1.



Первый период оказался безголевым, однако уже на 14-й секунде второго Йонас Энлунд с передач Марата Хайруллина и Либора Гудачека вывел хозяев вперёд. За пять минут до конца второго игрового отрезка гости смогли отыграться. Шайбу с передачи Никиты Александрова забросил Денис Голубев. Уже через две минуты вывел хабаровчан вперёд усилиями Валентина Пьянова. А на 35-й секунде третьего периода Гинек Зогорна с передач Александрова и Томаша Зогорны увеличил преимущество «Амура».

Следующую встречу «Нефтехимик» проведёт с «Сибирью». «Амур» сыграет с нижегородским «Торпедо». Оба матча состоятся 1 ноября.