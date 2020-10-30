«Амур» прервал серию из трёх поражений, в гостях обыграв «Нефтехимик»
Хабаровский «Амур» обыграл нижнекамский «Нефтехимик». Встреча проходила на «Нефтехим-Арене» и завершилась со счётом 3:1.
Первый период оказался безголевым, однако уже на 14-й секунде второго Йонас Энлунд с передач Марата Хайруллина и Либора Гудачека вывел хозяев вперёд. За пять минут до конца второго игрового отрезка гости смогли отыграться. Шайбу с передачи Никиты Александрова забросил Денис Голубев. Уже через две минуты вывел хабаровчан вперёд усилиями Валентина Пьянова. А на 35-й секунде третьего периода Гинек Зогорна с передач Александрова и Томаша Зогорны увеличил преимущество «Амура».
КХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2020, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 3
Амур
Хабаровск
1:0 Энлунд (Хайруллин, Гудачек) – 20:14' (5x5) 1:1 Голубев (Александров) – 35:16' (5x5) 1:2 Пьянов (Гиздатуллин, Камалов) – 37:34' (5x5) 1:3 Зогорна (Александров, Зогорна) – 40:35' (5x5)
Следующую встречу «Нефтехимик» проведёт с «Сибирью». «Амур» сыграет с нижегородским «Торпедо». Оба матча состоятся 1 ноября.
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