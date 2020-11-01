Финский журналист: говорят, Миллер едет в Россию. Там можно издеваться над людьми

Финский журналист Миика Арпонен прокомментировал новость «Чемпионата», что бывший проспект клуба НХЛ «Аризона Койотс» защитник Митчелл Миллер может продолжить карьеру в Континентальной лиге.

«Издание „Чемпионат“ сообщает, что Миллер едет в Россию. Это страна, где можно издеваться над этническими меньшинствами или людьми с отклонениями в развитии, а боссы клубов и лиги только удовлетворённо улыбаются», — написал Арпонен в «Твиттере».

Миллер был выбран клубом «Аризона Койотс» на драфте НХЛ 2020 года под общим 111-м номером. Ранее «Аризона» отказалась от прав на хоккеиста из-за его поведения в прошлом. В 2016 году 14-летний на тот момент Миллер признал в суде, что запугивал чернокожего одноклассника-инвалида Айзейю Мейер-Кротерса. По словам последнего, бывший проспект «Койотс» называл его «ниггером» и «шоколадкой», а также неоднократно бил.