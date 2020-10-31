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Бывший проспект «Аризоны» Миллер может продолжить карьеру в КХЛ

Бывший проспект «Аризоны» Миллер может продолжить карьеру в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», бывший проспект клуба НХЛ «Аризона Койотс», защитник Митчелл Миллер, может продолжить карьеру в Континентальной лиге. Одним из основных вариантов продолжения карьеры игрока является СКА.

Миллер был выбран клубом «Аризона Койотс» на драфте НХЛ 2020 года под общим 111-м номером. Ранее «Аризона» отказалась от прав на хоккеиста из-за его поведения в прошлом. В 2016 году 14-летний на тот момент Миллер признал в суде, что запугивал чернокожего одноклассника-инвалида Айзейю Мейер-Кротерса. По словам последнего, бывший проспект «Койотс» называл его «ниггером» и «шоколадкой», а также неоднократно бил.

Кроме того, Митчелла Миллера выгнали из хоккейной команды университета Северной Дакоты.

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