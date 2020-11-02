Дебур — о «Вегасе»: будто мне вручили ключи от Porsche. Но на дороге есть и другие Porsche

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур подвёл итоги сезона.



«Я буду лучшим тренером, потому что лучше узнал коллектив. Чтобы лучше узнать команду, требуется время. Конечно, ты знаешь ребят с другой стороны, но есть много вещей, которые можно узнать только при ежедневном общении.



Для нас опыт «пузыря» в Эдмонтоне стал поистине уникальным. У меня появилась невероятная возможность лучше узнать игроков. Когда я только пришёл, у меня было не очень много времени на знакомство с ними. В середине января у нас был выезд из 10 матчей, потом мы провели несколько встреч дома, и затем всё закрылось. У меня была возможность поближе узнать ребят. Это было что-то вроде двухмесячного выезда.



Я искренне рад, что это произошло, и надеюсь, что это принесёт плоды. Я узнал их лучше, и они узнали меня лучше, потому что мы вместе прошли определённый путь, побеждали и проигрывали, было хорошее и плохое. Теперь только от нас самих зависит, сможем ли мы воспользоваться этим в следующем году.



Уже говорил об этом, но повторюсь: я чувствую себя так, будто мне вручили ключи от Porsche. Считаю, что у нас по-настоящему прекрасная команда, которая в этом году и в ближайшем будущем будет иметь все шансы на завоевание Кубка Стэнли. Но все должны помнить, что на дороге есть и другие Porsche. Надеюсь, что в следующем году мы станем первыми, а не четвёртыми, из 31 команды», — приводит слова Дебура пресс-служба НХЛ.

Дебур — о поражении в пятом матче: это спринт на 100 метров в 80-метровом спортзале